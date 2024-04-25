Русское подполье на Украине: нюансы, о которых молчат

0:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На Украине существует постоянное русское подполье, состоящее из людей, идентифицирующих себя с Россией и не признающих действующую власть в Киеве. Но здесь не все гладко, как может показаться.

Почему партизаны во времена Великой Отечественной войны действовали более эффективно по сравнению с современным русским подпольем на Украине? Какую роль в этом играет политика Кремля?

На эту тему рассуждает Лариса Шеслер — координатор Николаевского антимайдана, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. Ведущая — Любовь Степушова.