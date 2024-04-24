Что задумали в Москве: почему политики Молдавии приехали в Россию

В столице России прошел съезд оппозиционных политических партий Молдовы, которые приняли решение о создании предвыборного союза под названием "Победа".
Почему именно Москва выбрана для этого съезда, и какие могут быть последствия? Как Майя Санду ответит на это? Как связаны эти события с конфликтом на Украине и активностью НАТО?Что ждет Приднестровье и Гагаузию?
Подробнее в эфире Pravda.Ru рассказал Сергей Беспалов — ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС.
Ведущая — Любовь Степушова.
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