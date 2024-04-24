Что задумали в Москве: почему политики Молдавии приехали в Россию

0:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В столице России прошел съезд оппозиционных политических партий Молдовы, которые приняли решение о создании предвыборного союза под названием "Победа".

Почему именно Москва выбрана для этого съезда, и какие могут быть последствия? Как Майя Санду ответит на это? Как связаны эти события с конфликтом на Украине и активностью НАТО?Что ждет Приднестровье и Гагаузию?

Подробнее в эфире Pravda.Ru рассказал Сергей Беспалов — ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС.

Ведущая — Любовь Степушова.