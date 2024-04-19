Грядет битва за Часов Яр. Что происходит на фронте и каковы планы России - Климов

0:34 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сейчас идут ожесточённые стычки под Бахмутом в районе Часова Яра, где российские вооруженные силы крушат позиции ВСУ.

Давайте рассмотрим текущую обстановку на передовой и основные тактические шаги, которые принимает Россия в этом районе. Какие перспективы для дальнейшего наступления это открывает? Какова ситуация на фронте сейчас?

О последних сводках с фронта в эфире Pravda.Ru рассказал капитан 3 ранга запаса, военный эксперт Максим Климов.

Ведущая - Любовь Степушова.