Сейчас идут ожесточённые стычки под Бахмутом в районе Часова Яра, где российские вооруженные силы крушат позиции ВСУ.
Давайте рассмотрим текущую обстановку на передовой и основные тактические шаги, которые принимает Россия в этом районе. Какие перспективы для дальнейшего наступления это открывает? Какова ситуация на фронте сейчас?
О последних сводках с фронта в эфире Pravda.Ru рассказал капитан 3 ранга запаса, военный эксперт Максим Климов.
Ведущая - Любовь Степушова.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.