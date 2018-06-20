"В стране катастрофически не хватает денег и это связано с позицией Центрального банка России", - считает экономический обозреватель Саид Гафуров. Промышленное развитие России невозможно при нынешней ключевой ставке Банка России, когда в Европе ставка нулевая, а в Японии - отрицательная.
В своих рассуждениях эксперт задается вопросом о кредитно-денежной политике и предлагает сотрудникам ЦБ РФ не ломать голову, а просто посмотреть, как это делается в Китае.
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Политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что хоть Россия и не футбольная страна, чемпионат мира нам очень нужен и важен по многим причинам. Прежде всего, Чемпионат мира по футболу - 2018 откроет глаза на Россию простым людям в других странах и поставит западных политиков на место.