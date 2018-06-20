Как Центробанк убивает экономику России

"В стране катастрофически не хватает денег и это связано с позицией Центрального банка России", - считает экономический обозреватель Саид Гафуров. Промышленное развитие России невозможно при нынешней ключевой ставке Банка России, когда в Европе ставка нулевая, а в Японии - отрицательная.



Как Центробанк убивает экономику России

В своих рассуждениях эксперт задается вопросом о кредитно-денежной политике и предлагает сотрудникам ЦБ РФ не ломать голову, а просто посмотреть, как это делается в Китае.

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