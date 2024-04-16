В марте Грайворон, город в Белгородской области, был атакован мощными обстрелами, превратившими его здания в руины. Вражеские диверсионно-разведывательные группы также пытались проникнуть через границу.
Как жители выжили в этом аду и что они думают о действиях российских вооруженных сил?
Специальный корреспондент Pravda. Ru Дарья Асламова отправилась в Грайворон, чтобы встретиться с местной жительницей Татьяной и узнать последние новости.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.