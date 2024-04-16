Почему ВСУ потерпели неудачу в Грайвороне? Разгадываем загадку!

0:30 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В марте Грайворон, город в Белгородской области, был атакован мощными обстрелами, превратившими его здания в руины. Вражеские диверсионно-разведывательные группы также пытались проникнуть через границу.

Как жители выжили в этом аду и что они думают о действиях российских вооруженных сил?

Специальный корреспондент Pravda. Ru Дарья Асламова отправилась в Грайворон, чтобы встретиться с местной жительницей Татьяной и узнать последние новости.