Байден стал объектом всеобщего внимания из-за своего странного поведения, которое включает в себя падения на публике, ошибки в ориентации, забывчивость и даже нелепые заявления о своем возрасте и опыте работы в политике.
Недавно он утверждал, что работает в этой сфере уже целых 600 лет. Эти странные эпизоды приводят к серьезным вопросам о способности президента эффективно управлять страной.
Более того, в последнее время стали появляться утечки информации из администрации США о том, что в Овальном кабинете Байден не смог прочитать текст с телесуфлёра, что добавляет теней на стену его способностей.
С учетом всех этих обстоятельств возникает логичный вопрос: если Байден настолько немощен и неспособен, то кто фактически принимает ключевные решения в США?
На этот вопрос ответил американист и историк Владимир Можегов. Ведущий — Антон Бекетов.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.