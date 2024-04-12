Байден и его отрыв от реальности: кто фактически руководит в США?

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Байден стал объектом всеобщего внимания из-за своего странного поведения, которое включает в себя падения на публике, ошибки в ориентации, забывчивость и даже нелепые заявления о своем возрасте и опыте работы в политике.

Недавно он утверждал, что работает в этой сфере уже целых 600 лет. Эти странные эпизоды приводят к серьезным вопросам о способности президента эффективно управлять страной.

Более того, в последнее время стали появляться утечки информации из администрации США о том, что в Овальном кабинете Байден не смог прочитать текст с телесуфлёра, что добавляет теней на стену его способностей.

С учетом всех этих обстоятельств возникает логичный вопрос: если Байден настолько немощен и неспособен, то кто фактически принимает ключевные решения в США?

На этот вопрос ответил американист и историк Владимир Можегов. Ведущий — Антон Бекетов.