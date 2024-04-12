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Обстрелы и попытки прорыва: новые вызовы на границе Белгородской области

1:11
Правда ТВ

* РДК, ЛСР и Сибирский батальон — признаны экстремистскими и запрещены в РФ.


С начала 2024 года в регионе продолжаются обстрелы, оставляя за собой следы разрушений и страха среди местного населения. Недавно на границе возникли попытки прорыва вооруженных формирований.

Бои разгорелись в селе Козинка Грайворонского района, оставив за собой раненых и разрушенные дома.

Кто стоит за этими атаками, и почему участок между Харьковом и государственной границей превратился в "серую зону"? Местные жители живут в постоянном страхе перед новыми атаками, а ситуация только усугубляется, так как территория остается без должного контроля.

На самом деле под маркой этого РДК выполняют боевые задачи жители и граждане Украины, преимущественно юго-востока Украины

Полковник Геннадий Алехин, поделился подробностями о недавних атаках ВСУ на российскую границу и стратегиях по обеспечению безопасности региона. Ведущая программы — Дарья Асламова, спецкор Pravda.Ru, задает важные вопросы, касающиеся текущей ситуации и перспектив дальнейшего развития событий."

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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