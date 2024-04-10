Одуванчик – лучший сорняк, который заменит вам лекарства

0:34 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Одуванчик — уникальное растение, способное заменить многие медикаменты.

Какие целебные свойства имеет одуванчик? Как приготовить ароматное вино из корня или цветков одуванчика? Полезные свойства растения способствуют укреплению здоровья, не нанося вреда организму. Листья одуванчика также обладают ценными свойствами и могут использоваться в различных кулинарных и медицинских рецептах.

Подробнее об этом рассказал Дмитрий Юровский — фитотерапевт, профессиональный травник с медицинским образованием. Ведущая — Маргарита Кичерова.