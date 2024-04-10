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«Мастерские Победы»: белгородские рукодельницы плетут маскировочные сети

0:43
Правда ТВ

Репортаж с прифронтового Белгорода: как местные жители вносят свой вклад в поддержку российской армии.

Несмотря на постоянные обстрелы, люди активно трудятся в выходные дни, приближая нашу победу.

Маскировочные сети играют ключевую роль в защите военных объектов от вражеской разведки и атак БПЛА. Местные жители объединяются, чтобы вручную плести эти сети, применяя специальные навыки и техники, передаваемые из поколения в поколение.

Это не только проявление поддержки российских бойцов на передовой, но и выражение сплочения местного населения перед угрозой со стороны украинских боевиков.

Смотрите более подробно в сюжете спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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