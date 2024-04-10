«Мастерские Победы»: белгородские рукодельницы плетут маскировочные сети

0:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Репортаж с прифронтового Белгорода: как местные жители вносят свой вклад в поддержку российской армии.

Несмотря на постоянные обстрелы, люди активно трудятся в выходные дни, приближая нашу победу.

Маскировочные сети играют ключевую роль в защите военных объектов от вражеской разведки и атак БПЛА. Местные жители объединяются, чтобы вручную плести эти сети, применяя специальные навыки и техники, передаваемые из поколения в поколение.

Это не только проявление поддержки российских бойцов на передовой, но и выражение сплочения местного населения перед угрозой со стороны украинских боевиков.

Смотрите более подробно в сюжете спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой.