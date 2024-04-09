Между Харьковом и Белгородом: как живет Грайворон сейчас

Последнее время не утихают обстрелы российского приграничья. Больше всего достается Белгородской области.

Рассказываем о повседневной жизни жителей Грайворона, небольшого города в Белгородской области, который подвергается ежедневным обстрелам со стороны украинских боевиков. Постоянные атаки изменили обстановку в городе. Как люди выживают под постоянными обстрелами, и каковы их мысли о будущем?

Смотрите сюжет спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой из прифронтового города Грайворон.