Индия: честно и трезво о стране. На чьей стороне в новой Холодной войне?

Погружаемся в сложное положение Индии в геополитическом ландшафте современного мира. Особое внимание уделяется динамике отношений Индии с двумя ключевыми государствами — Россией и Китаем.
Разбираясь в интересах Индии на мировой арене, мы задаемся вопросом о том, как эта страна распределяет свои амбиции и стремления между различными геополитическими игроками.
В ходе разговора мы также разберем, на какой стороне баррикад Индия в новом этапе глобальных противостояний.
Специальный корреспондент Pravda. Ru Дарья Асламова поделится своими мыслями и впечатлениями после своей недавней поездки в Индию.
Советский Союз подарил Индии 12 миллионов доз вакцины от черной оспы, чем спас страну, но об этом в Индии никто не помнит.
Ведущая программы — главный редактор Pravda. Ru Инна Новикова.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.