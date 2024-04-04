Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСС оценил стоимость страхования мест скопления людей примерно в 50 рублей за квадрат
Сергей Лавров заявил, что Украина стала террористическим государством
Китайские туристы смогут приезжать в Россию на собственных автомобилях
Лавров: ложь Киева в отношении Донбасса была перечеркнута решением суда ООН
По оценкам риелторов, во II полугодии жильё в Подмосковье подорожает на 10-30%
Лавров: мнение глобального Юга не будет учитываться в "формуле мира Зеленского"
Кэмерон выступает против идеи отправки войск Запада на Украину
Глава ДТЭК: одной атаки будет достаточно, чтобы уничтожить всю восстановленную инфраструктуру
Изюминкой этого растения - цветы, которые собраны в кистевидные соцветия

Индия: честно и трезво о стране. На чьей стороне в новой Холодной войне?

0:54
Правда ТВ

Погружаемся в сложное положение Индии в геополитическом ландшафте современного мира. Особое внимание уделяется динамике отношений Индии с двумя ключевыми государствами — Россией и Китаем.

Разбираясь в интересах Индии на мировой арене, мы задаемся вопросом о том, как эта страна распределяет свои амбиции и стремления между различными геополитическими игроками.

В ходе разговора мы также разберем, на какой стороне баррикад Индия в новом этапе глобальных противостояний.

Специальный корреспондент Pravda. Ru Дарья Асламова поделится своими мыслями и впечатлениями после своей недавней поездки в Индию.

Советский Союз подарил Индии 12 миллионов доз вакцины от черной оспы, чем спас страну, но об этом в Индии никто не помнит.

Ведущая программы — главный редактор Pravda. Ru Инна Новикова.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Как защитить яблоню от муравьёв
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Француз Лекорню настойчиво звонил Сергею Шойгу для объявления ультиматума Любовь Степушова Под Авдеевкой пожилые мобилизованные прикрывают "Азов"*, ожидается штурм Часова Яра Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
Стены "Крокус Сити Холла"
Собчак поддержала суд над чиновником Казахстана, который убил свою жену
Лавров: уже очевидно, что без украинского следа в "Крокусе" не обошлось
Специалист по информационной безопасности Лукацкий: блокировка Starlink не остановит беспилотники
Эксперт Субботин рассказал, что нужно менять шины, если глубина протектора менее 1,6 мм
Олеся Малибу раскрыла детали сложной судьбы Либерж Кпадону
Экс-постпред Хантер: США должны считаться с Россией
В Сеуле заявили, что сотрудничество РФ и КНДР не должно угрожать Южной Корее
Умная колонка "Алиса" рассказала жуткую предысторию мультфильма "Маша и медведь"
Лавров: НАТО стремится сделать помощь Украине обязательной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников