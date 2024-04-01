Психолог Алёна Леонова: для снятия стресса нужно почувствовать своё тело

Семейный системный психолог Алёна Леонова в видеоинтервью для Pravda.Ru посоветовала, как справиться со стрессом в это непростое для всех нас время.

"Нужно почувствовать своё тело. Это очень важно, потому что человек в стрессе замирает, ощущает себя вне своего тела, перестаёт дышать, зажимается — всё это способствует усилению стресса", — говорит психолог.

Что еще можно сделать, чтобы оставаться спокойным и здравомыслящим? Читайте в Pravda.Ru и смотрите видеоверсию интервью с Алёной Леоновой.