Спортивный автомобиль TOYOTA FT-SE — это MR2 во всем, кроме названия

Новая Тойота МР2! Концепт FT-Se: конкурент японского Porsche Cayman

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Будущее Тойоты — спортивный электромобиль. То, чего японской компании не хватает в креативной стратегии именования, она с лихвой компенсирует описательной силой, буквальным списком вещей, которыми является этот автомобиль.

И все же, глядя на маленькую спортивную Toyota со средним расположением двигателя, мы можем думать только об электрическом MR2. Интерес подогревается.

Однако есть небольшая предыстория. FT-Se был запущен вместе с внедорожником FT-3e и седаном LF-ZC, гениальным продуктом следующего поколения, демонстрирующим возможности ультрановых призматических аккумуляторов Toyota, гигакастинга (когда несколько частей автомобиля собираются вместе) и общий оптимизм.