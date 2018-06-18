Сегодня население планеты страдает ожирением и целым рядом болезней, которые связаны с неправильным питанием. В связи с этим мы очень часто стали говорить о сбалансированном питании. "Чтобы его обеспечить, нужно употреблять в пищу функциональные продукты", - считает Михаил Щетинин, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Конечно, мы согласны с тем, что человек должен потреблять ту продукцию, которая произведена в том месте, где он проживает и из того сырья, к которому он привык. А достаточно ли нам этого своего сырья смотрите в интервью специально для Pravda.ru
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