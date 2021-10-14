Эксперт рассказал, когда Европа пойдёт на "поклон к Путину" по газу

Евросоюз передал свою энергобезопасность в руки частного сектора, который торгует газом на бирже. Это грозит многим странам невиданными ранее проблемами, вплоть до полного передела власти.

Что заставит ЕС пойти "на поклон к Путину"

Об этом в программе "Точка зрения" сказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Эксперт рассказал о том, что в 2021 году вызвало рост цен на энергоносители в разы по сравнению с прошлым годом. Среди главных факторов — перевод газового рынка на спотовую торговлю, где "балом" правят трейдеры. Их задача — выгодно купить и перепродать газ, а не обеспечить постоянство цен и заполняемость газовых хранилищ.

Сейчас они в Европе заполнены на 75%, и этого может не хватить, чтобы пережить холодную зиму, считает Алексей Гривач.

Пока он не видит попыток что-то изменить в этом секторе, в ЕС предпочитают обвиненять Россию в недопоставках газа на спотовый рынок, тогда как "Газпром" вовсе этого не обязан делать, компания выступает за долгосрочные контракты.

Алексей Гривач отметил, что цену на газ по ним можно привязать и не только к цене на нефть, но и к показателям "зелёной" энергетики, но ЕС и этого не хочет. В настоящее время около 20% поставок газа "Газпромом" в Европу связано с ценами на нефть, а чуть более 50% оценивается по ценам на сутки вперед или на месяц.

Алексей Гривач рассказал также, стоит ли "Газпрому" делать скидку на газ Молдавии, Сербии, что будет на газовом рынке Украины, и грозят ли россиянам пертурбации на внутреннем газовом рынке.

Владимир Путин выступил в среду на конференции "Российская энергетическая неделя". Он отметил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.

"И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнёры", — сказал российский лидер. По его словам, во всём виноваты "системные изъяны" на европейском энергетическом рынке.

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