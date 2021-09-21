Американист: в ближайшие месяцы в США может произойти смена власти

В течение ближайших месяцев можно ожидать в США смены власти. Переворот может быть организован частью военной верхушки.

США в ситуации СССР: на грани развала

Об этом в программе "Точка зрения" сказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

О яростной борьбе за Белый дом говорит разоблачение главы генштаба США генерала Марка Милли, которого обвинили в том, что он вёл переговоры с китайским коллегой без согласия экс-президента Дональда Трампа и пообещал предупредить Пекин об ударе по Китаю, если таковой будет решено нанести.

В США сегодня муссируются разговоры о недееспособности Джо Байдена, о том, что лояльные ему военные виноваты в сдаче Афганистана, что Америка на грани развала, как некогда СССР. Рейтинги президента стремительно падают.

Экономическое положение США тоже ухудшается. Вашингтон больше не может поддерживать военные расходы на прежнем уровне, поэтому появилась сделка с Австралией о подводных лодках, их собираются собирать на австралийские деньги, сказал Владимир Васильев.

Финансовое положение США усугубляется тем, что демократы наобещали населению объёмные социальные программы, которые не могут быть не реализованы, иначе будут проиграны выборы в Конгресс 2022 года и президентские выборы 2024 года. Всё это вкупе делает положение демократов и их лидера крайне нестабильным.

России надо быть готовой к перевороту в США и последующему частичному или полному дефолту в экономике, резюмировал Владимир Васильев.

Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова.

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