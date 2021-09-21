Эксперт: может ли санобработка магазина привести к смерти

Вице-президент Ассоциации производителей и реализаторов "Гастроном", предприниматель Илья Завельский в видеоэфире Pravda. Ru отметил, что отравиться продуктами, в частности арбузами, после санобработки помещений и тары в магазинах возможно, но умереть от такого отравления — вряд ли.

Возможно ли отравление после санобработки в магазинах

Напомним, в ночь на 9 сентября в столичной больнице оказались три человека с симптомами острого отравления после употребления в пищу арбуза, купленного в магазине сети "Магнит". 61-летняя женщина и её 15-летняя внучка скончались. Одна пациентка остаётся в реанимации. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Эксперты Роспотребнадзора обнаружили следы препарата для уничтожения насекомых в арбузе, которым насмерть отравились две москвички. За несколько суток до трагедии в магазине "Магнит", где и была куплена ягода, проводилась дезинсекция. Достаточно ли такое количество средства, чтобы вызвать летальный исход? Почему не пожаловались на отравление другие покупатели?

"Помимо дезинсекции помещения, проводится ещё дезинфекция ёмкостей, в которых эта продукция находится. Если эти арбузы находились в сетке, то и эта сетка прошла соответствующую обработку. Это необходимое требование Роспотребнадзора. Как считают специалисты, маловероятно, что именно санобработка послужила причиной отравления", — отметил в видеоэфире Pravda.Ru Илья Завельский.

Известно, что соседи пострадавших, которые проживают в том же подъезде, что и пострадавшие, также обратились с жалобами на отравление, но к арбузам они не притрагивались.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru