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Последствия COVID-19: ослабление памяти и ухудшение когнитивных функций

Правда ТВ » Точка зрения

Врач-невролог отделения клиники лечения боли ГКБ имени В. В. Виноградова Пётр Соков подтверждает, что после заболевания COVID-19 у пациентов наблюдаются осложнения, которые медики связывают с этим вирусом.

Последствия COVID-19: идиотизм и деменция

В частности, к неврологическим нарушениям относятся

  • потеря обоняния,
  • ослабление памяти
  • и ухудшение когнитивных функций.

"Большой ряд неврологических осложнений сопровождают коронавирусную инфекцию, — отмечает собеседник Pravda.Ru. — Однако нужно отдавать отчёт, что это остаётся новым заболеванием и мы не всегда можем точно установить причинно-следственные связи.

Энцефалиты и депрессии в той или иной мере сопровождают коронавирусную инфекцию.

Часто на фоне нарушения свёртываемости крови возникают острые нарушения мозгового кровообращения, инсульты".

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Автор: Игорь Буккер
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