Последствия COVID-19: ослабление памяти и ухудшение когнитивных функций

Врач-невролог отделения клиники лечения боли ГКБ имени В. В. Виноградова Пётр Соков подтверждает, что после заболевания COVID-19 у пациентов наблюдаются осложнения, которые медики связывают с этим вирусом.

Последствия COVID-19: идиотизм и деменция

В частности, к неврологическим нарушениям относятся

потеря обоняния,

ослабление памяти

и ухудшение когнитивных функций.

"Большой ряд неврологических осложнений сопровождают коронавирусную инфекцию, — отмечает собеседник Pravda.Ru. — Однако нужно отдавать отчёт, что это остаётся новым заболеванием и мы не всегда можем точно установить причинно-следственные связи.

Энцефалиты и депрессии в той или иной мере сопровождают коронавирусную инфекцию.

Часто на фоне нарушения свёртываемости крови возникают острые нарушения мозгового кровообращения, инсульты".

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru