Врач-невролог отделения клиники лечения боли ГКБ имени В. В. Виноградова Пётр Соков подтверждает, что после заболевания COVID-19 у пациентов наблюдаются осложнения, которые медики связывают с этим вирусом.
В частности, к неврологическим нарушениям относятся
"Большой ряд неврологических осложнений сопровождают коронавирусную инфекцию, — отмечает собеседник Pravda.Ru. — Однако нужно отдавать отчёт, что это остаётся новым заболеванием и мы не всегда можем точно установить причинно-следственные связи.
Энцефалиты и депрессии в той или иной мере сопровождают коронавирусную инфекцию.
Часто на фоне нарушения свёртываемости крови возникают острые нарушения мозгового кровообращения, инсульты".
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