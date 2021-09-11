Лариса Сазанович: педофилов нужно подвергать химической кастрации

Как полагает судебный психолог, психотерапевт, специалист по жертвам сексуального насилия и педофилии Лариса Сазанович, проживающая в Италии, педофилов нужно подвергать химической кастрации, которая не просто лишит их мужской силы, но и уничтожит их похотливые фантазии и уменьшит либидо.

Наказание педофилов: смертная казнь или закон Линча?

Факты упрямо свидетельствуют, что без смертной казни оградить рядовых граждан и их детей от маньяков никак не удаётся. Безответственная политика властей толкает на преступления против детей.

Эксперт подтверждает: несмотря на разницу в статистических данных, процент неизлечимых среди сексуальных маньяков и серийных убийц, вероятно, всё же высок.

Освободившись из мест заключения, они становятся рецидивистами, совершая свои злодеяния, "пока их физически что-то не остановит".

В Италии, относительно других европейских стран и США, с подобными преступлениями наблюдается "очень плачевная ситуация".

При этом выход психолог видит в применении химической кастрации, а не в введении высшей меры наказания для педофилов. Интересно, согласятся ли наши зрители с доводами Ларисы Сазанович?

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