Как полагает судебный психолог, психотерапевт, специалист по жертвам сексуального насилия и педофилии Лариса Сазанович, проживающая в Италии, педофилов нужно подвергать химической кастрации, которая не просто лишит их мужской силы, но и уничтожит их похотливые фантазии и уменьшит либидо.
Факты упрямо свидетельствуют, что без смертной казни оградить рядовых граждан и их детей от маньяков никак не удаётся. Безответственная политика властей толкает на преступления против детей.
Эксперт подтверждает: несмотря на разницу в статистических данных, процент неизлечимых среди сексуальных маньяков и серийных убийц, вероятно, всё же высок.
Освободившись из мест заключения, они становятся рецидивистами, совершая свои злодеяния, "пока их физически что-то не остановит".
В Италии, относительно других европейских стран и США, с подобными преступлениями наблюдается "очень плачевная ситуация".
При этом выход психолог видит в применении химической кастрации, а не в введении высшей меры наказания для педофилов. Интересно, согласятся ли наши зрители с доводами Ларисы Сазанович?
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