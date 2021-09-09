Диетолог: чем опасна фруктоза

Эндокринолог, диетолог, специалист в области антивозрастной медицины Елена Островская предупреждает в видеоэфире Pravda.Ru об опасности употребления продуктов, содержащих фруктозу.

Почему нельзя заменять сахар фруктозой?

В некоторых случаях лучше съесть чайную ложку сахара, нежели травить свою печень фруктами. Дети и подростки, которые даже не увлекаются фастфудом, но охотно пьют соки, могут столкнуться с проблемами.

Эксперт пояснила:

чем опасна фруктоза;

какой вред организму может нанести неправильное употребление продуктов с фруктозой, к которым относятся не только фрукты, но, например, помидоры;

почему лучше воздержаться от употребления мюсли и фруктов в утренние часы и вечером.

"Честнее выпить кофе с одной чайной ложечкой сахара, если уж есть такая необходимость, чем добавлять несколько таблеток сахарозаменителя", — говорит Елена Островская.

Согласно недавним исследованиям, фруктоза способствует ожирению, поскольку мы начинаем потреблять большее количество пищи, чем необходимо. Фруктоза быстрее превращается в жиры и отдаёт организму энергию.

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