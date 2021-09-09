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Диетолог: чем опасна фруктоза

Правда ТВ » Точка зрения

Эндокринолог, диетолог, специалист в области антивозрастной медицины Елена Островская предупреждает в видеоэфире Pravda.Ru об опасности употребления продуктов, содержащих фруктозу.

Почему нельзя заменять сахар фруктозой?

В некоторых случаях лучше съесть чайную ложку сахара, нежели травить свою печень фруктами. Дети и подростки, которые даже не увлекаются фастфудом, но охотно пьют соки, могут столкнуться с проблемами.

Эксперт пояснила:

  • чем опасна фруктоза;
  • какой вред организму может нанести неправильное употребление продуктов с фруктозой, к которым относятся не только фрукты, но, например, помидоры;
  • почему лучше воздержаться от употребления мюсли и фруктов в утренние часы и вечером.

"Честнее выпить кофе с одной чайной ложечкой сахара, если уж есть такая необходимость, чем добавлять несколько таблеток сахарозаменителя", — говорит Елена Островская.

Согласно недавним исследованиям, фруктоза способствует ожирению, поскольку мы начинаем потреблять большее количество пищи, чем необходимо. Фруктоза быстрее превращается в жиры и отдаёт организму энергию. 

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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