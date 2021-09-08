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Эксперт: Путин замыслил реновацию Дальнего Востока

Правда ТВ » Точка зрения

В этом году Восточный экономический форум (ВЭФ) отличался пристальным вниманием к нему президента.

Путин замыслил реновацию Дальнего Востока

Это значит, что Владимир Путин недоволен тем, как идёт развитие Дальнего Востока, и будет лично контролировать поставленные им амбициозные задачи, главная цель которых — сохранить и приумножить население региона.

Об этом сказал в программе "Точка зрения" председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Эксперт отметил ряд крупных проектов, запущенных Путиным. Это расширение налоговых льгот на Курилах, программы льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока и реновации городов Дальнего Востока, строительство города-спутника Владивостока, запуск авиакомпании "Аврора" с льготными ценами на билеты.

Расходы на здравоохранение в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), по словам президента, будут увеличены более чем на 6 млрд рублей в год. 

Александр Борисов считает, что реализация этого комплекса мер будет зависеть от того, насколько правительству удастся вытащить население страны из бедности и поддержать средний класс. Если этого не сделать, то некому будет покупать квартиры в обновлённых городах.

Пока Минфин, например, против целевой программы продовольственной поддержки населения, отметил эксперт.

По его словам, многие россияне заняты выживанием, и не ощущают себя гражданами великой страны. Они должны почувствовать, что могут с помощью государства изменить свою жизнь к лучшему и тогда измениться настроение, и рождаемость начнёт увеличиваться и появятся люди, готовые заселять новые города.

Эксперт также рассказал:

  • как будут привлекаться инвесторы для программ развития ДФО;
  • является ли климат Дальнего Востока лимитирующим фактором для  развития региона.

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Автор: Любовь Степушова
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