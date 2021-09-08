В этом году Восточный экономический форум (ВЭФ) отличался пристальным вниманием к нему президента.
Это значит, что Владимир Путин недоволен тем, как идёт развитие Дальнего Востока, и будет лично контролировать поставленные им амбициозные задачи, главная цель которых — сохранить и приумножить население региона.
Об этом сказал в программе "Точка зрения" председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов.
Эксперт отметил ряд крупных проектов, запущенных Путиным. Это расширение налоговых льгот на Курилах, программы льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока и реновации городов Дальнего Востока, строительство города-спутника Владивостока, запуск авиакомпании "Аврора" с льготными ценами на билеты.
Расходы на здравоохранение в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), по словам президента, будут увеличены более чем на 6 млрд рублей в год.
Александр Борисов считает, что реализация этого комплекса мер будет зависеть от того, насколько правительству удастся вытащить население страны из бедности и поддержать средний класс. Если этого не сделать, то некому будет покупать квартиры в обновлённых городах.
Пока Минфин, например, против целевой программы продовольственной поддержки населения, отметил эксперт.
По его словам, многие россияне заняты выживанием, и не ощущают себя гражданами великой страны. Они должны почувствовать, что могут с помощью государства изменить свою жизнь к лучшему и тогда измениться настроение, и рождаемость начнёт увеличиваться и появятся люди, готовые заселять новые города.
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