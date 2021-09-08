Россия, чтобы справится с угрозами, исходящими из Центральной Азии, должна действовать "на всех фронтах", начиная от Донбасса, заканчивая Закавказьем, сказала в программе "Точка зрения" востоковед, политолог Карине Геворгян.
Для этого ей, выражаясь фигурально, надо выбрать своё "лицо". Это должно быть лицо лётчика Олега Пешкова из фильма "Небо", а пока это больше лицо Германа Грефа и ему подобных, считает политолог.
Иными словами, Российская Федерация не сможет воспрепятствовать распространению исламисткой идеологии и терактов, если не предложит свою идеологию — объединяющую народы в целях защиты "убогих и угнетаемых", как было при Царской Империи и СССР, отметила Карине Геворгян.
В ином случае борьба с терроризмом, исходящим из Афганистана, будет "битьём по хвостам", уверена востоковед.
В программе "Точка зрения" также обсуждались вопросы:
— чем вызвано "странное" поведение Запада в Афганистане;
— почему поссорились англосаксы, оценивая афганский "вывод войск НАТО";
— какое отношение к событиям в Афганистане имеет переворот в Гвинее;
— роль Турции в афганских событиях.
Смотрите программу "Точка зрения" в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.
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