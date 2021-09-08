Карине Геворгян: Россия не выиграет войну с исламизмом «с лицом Грефа»

Россия, чтобы справится с угрозами, исходящими из Центральной Азии, должна действовать "на всех фронтах", начиная от Донбасса, заканчивая Закавказьем, сказала в программе "Точка зрения" востоковед, политолог Карине Геворгян.

Россия не выиграет войну с исламизмом «с лицом Грефа»

Для этого ей, выражаясь фигурально, надо выбрать своё "лицо". Это должно быть лицо лётчика Олега Пешкова из фильма "Небо", а пока это больше лицо Германа Грефа и ему подобных, считает политолог.

Иными словами, Российская Федерация не сможет воспрепятствовать распространению исламисткой идеологии и терактов, если не предложит свою идеологию — объединяющую народы в целях защиты "убогих и угнетаемых", как было при Царской Империи и СССР, отметила Карине Геворгян.

В ином случае борьба с терроризмом, исходящим из Афганистана, будет "битьём по хвостам", уверена востоковед.

В программе "Точка зрения" также обсуждались вопросы:

— чем вызвано "странное" поведение Запада в Афганистане;

— почему поссорились англосаксы, оценивая афганский "вывод войск НАТО";

— какое отношение к событиям в Афганистане имеет переворот в Гвинее;

— роль Турции в афганских событиях.

Смотрите программу "Точка зрения" в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.