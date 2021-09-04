Любаша: "Мне все время приходится доказывать, что я автор высокого полёта"

Любаша (Татьяна Залужная), композитор, поэт, автор порядка 1000 песен-хитов, многократный лауреат телевизионного конкурса "Песня года", в видеостудии Pravda.Ru рассказала о секретах своего успеха.

Любаша: «Встречу с Пугачёвой я увидела во сне»

Её песни в репертуаре

Аллы Пугачёвой (12!),

Валерия Леонтьева,

Григория Лепса,

Филиппа Киркорова,

Кристины Орбакайте,

Александра Буйнова,

Ирины Аллегровой,

Натальи Ветлицкой,

Александра Маршала

и многих других.

Во сколько лет она написала своё первое стихотворение?

Кто принимал участие в её концерте-бенефисе в Кремле "Изучай меня по звёздам"?

Какое отношение она имеет к фильмам "Спасти Пушкина", "Любовь-морковь", "8 первых свиданий"?

Почему открыла в 2009 году "Театр песни Любаши"?

Какие детские мюзиклы написала и поставила?

Об этом и многом другом в эфире авторской программы Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru".

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