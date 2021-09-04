Любаша (Татьяна Залужная), композитор, поэт, автор порядка 1000 песен-хитов, многократный лауреат телевизионного конкурса "Песня года", в видеостудии Pravda.Ru рассказала о секретах своего успеха.
Её песни в репертуаре
и многих других.
Об этом и многом другом в эфире авторской программы Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru".
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