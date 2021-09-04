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Любаша: "Мне все время приходится доказывать, что я автор высокого полёта"

Правда ТВ

Любаша (Татьяна Залужная), композитор, поэт, автор порядка 1000 песен-хитов, многократный лауреат телевизионного конкурса "Песня года", в видеостудии Pravda.Ru рассказала о секретах своего успеха.

Любаша: «Встречу с Пугачёвой я увидела во сне»

Её песни в репертуаре

  • Аллы Пугачёвой (12!),
  • Валерия Леонтьева,
  • Григория Лепса,
  • Филиппа Киркорова,
  • Кристины Орбакайте,
  • Александра Буйнова,
  • Ирины Аллегровой,
  • Натальи Ветлицкой,
  • Александра Маршала

и многих других.

  • Во сколько лет она написала своё первое стихотворение?
  • Кто принимал участие в её концерте-бенефисе в Кремле "Изучай меня по звёздам"?
  • Какое отношение она имеет к фильмам "Спасти Пушкина", "Любовь-морковь", "8 первых свиданий"?
  • Почему открыла в 2009 году "Театр песни Любаши"?
  • Какие детские мюзиклы написала и поставила?

Об этом и многом другом в эфире авторской программы Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru".

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Автор: Сергей Каргашин, Редактор: Елена Тимошкина
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