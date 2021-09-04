Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова, первый российский эксперт Европейского общества изучения сна Александр Калинкин предупредил, чем чревато недосыпание для нашего организма.
Когда нужно спать в самолёте: когда летишь на запад или на восток? Ответ на этот вопрос в видеоэфире Pravda.Ru.
Новейшие исследования доказали, что после десяти дней регулярного недосыпания организму для восстановления нужно более недели отдыха.
"Главное, установить ту или иную патологию сна, — говорит Александр Калинкин, — и назначить правильное лечение. Мы практически не используем снотворные препараты. Мы выявляем причину, чтобы воздействовать на неё, а не просто вызвать медикаментозный сон".
Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте, посмотрев видеоэфир Pravda.Ru.
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ксения Собчак, которую называют крёстной дочерью Путина, рассказала, почему Владимир Владимирович добился таких головокружительных успехов в карьере.