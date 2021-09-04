Эксперт: проживёт дольше тот, кто дольше спит

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова, первый российский эксперт Европейского общества изучения сна Александр Калинкин предупредил, чем чревато недосыпание для нашего организма.

Любопытные факты о хроническом недосыпании

Когда нужно спать в самолёте: когда летишь на запад или на восток? Ответ на этот вопрос в видеоэфире Pravda.Ru.

Новейшие исследования доказали, что после десяти дней регулярного недосыпания организму для восстановления нужно более недели отдыха.

"Главное, установить ту или иную патологию сна, — говорит Александр Калинкин, — и назначить правильное лечение. Мы практически не используем снотворные препараты. Мы выявляем причину, чтобы воздействовать на неё, а не просто вызвать медикаментозный сон".

Какой должна быть продолжительность сна, чтобы человек просыпался бодрым, прожил долго и не жаловался на здоровье?

Когда нужно обратить внимание на проблемы со сном?

Опасны ли сновидения и чем лучше всего заниматься перед тем, как лечь в постель?

Как правильно относиться к перелётам из одного часового пояса в другой и к недосыпанию, вызванному сменой времён года?

Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте, посмотрев видеоэфир Pravda.Ru.

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