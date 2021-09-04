Наши паралимпийцы выступили под японский шлягер

Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Паралимпийских игр в Токио, чемпионка России, Европы и мира по фехтованию на колясках Людмила Васильева поделилась своими впечатлениями о быте наших атлетов на Летних играх.

Паралимпиада в Токио: взгляд из-за кулисы

Бережное отношение японцев к окружающей среде навело их на мысль сделать кровати для атлетов из картона, но вопреки слухам они выдерживали по семь человек. По окончании Игр весь инвентарь будет утилизован. На всех объектах находились контейнеры по раздельному сбору мусора.

Какую реакцию прошедшие Игры вызывали у спортсменов, которым рекомендовали даже не говорить, что они приехали из России? Ответ на этот вопрос в видеоэфире.

Распространённое мнение о том, что Паралимпийские игры превратились из реабилитации людей с ограниченными способностями в развлекательное шоу, по мнению Людмилы Васильевой, не соответствует действительности.

"Люди бьются там не на жизнь, а на смерть", — отметила спортсменка.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru