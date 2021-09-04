Гадание по-китайски: настоящие перемены придут после 2044 года

Переводчик китайской "Книги Перемен" ("И Цзин") Бронислав Виногродский, все предсказания которого на текущий Год Быка полностью сбылись, утверждает, что глобальные перемены придут не раньше 2044 года.

"Книга перемен": перемены начнутся не раньше 2024 года

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"Все события 2020 года — иньские. Они не сами по себе, а как бы отражённые. Здесь никаких новых событий не произошло и не происходит. По сравнению с прошлым годом, когда началась пандемия. Но в следующем году будет все по-другому, будут какие-то изменения", — утверждает собеседник Pravda.Ru.

И добавляет:

"Сейчас основная тема на планете — изменение когнитивной парадигмы. По китайской системе мы находимся в конце большого 1080-летнего цикла, который дал нам кибернетику, а она выводит на создание когнитивных полей как способа познания мира. Она позволила создать новые материалы, новые технологии коммуникации и т. д.".

Бронислав Виногродский уверяет, что в настоящее время мы пребываем в стадии перехода, а настоящие глобальные изменения произойдут только после 2044 года.

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