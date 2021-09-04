EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Робот Facebook пометил ролик с чернокожими как "видео с приматами"
Российские ПВО без проблем отразили израильские ракеты над Сирией
Ускоренное старение: новое открытие учёных о COVID-19
YouTube заблокировал казахского националиста Ахметова за угрозы русским
Вдохни ауру Патриарших: в Москве торгуют воздухом из элитного района
Жена-миллионерша составила для Прохора Шаляпина брачный контракт
В новый год – с новым штрафом: что ждёт водителей в 2022-м
Турки готовы воевать с Россией в Сирии
Пентагон: военные США не зря взорвали автомобиль в Кабуле

Гадание по-китайски: настоящие перемены придут после 2044 года

Правда ТВ » Точка зрения

Переводчик китайской "Книги Перемен" ("И Цзин") Бронислав Виногродский, все предсказания которого на текущий Год Быка полностью сбылись, утверждает, что глобальные перемены придут не раньше 2044 года.

"Книга перемен": перемены начнутся не раньше 2024 года

Какими будут изменения после сентябрьских выборов в Госдуму?

"Все события 2020 года — иньские. Они не сами по себе, а как бы отражённые. Здесь никаких новых событий не произошло и не происходит. По сравнению с прошлым годом, когда началась пандемия. Но в следующем году будет все по-другому, будут какие-то изменения", — утверждает собеседник Pravda.Ru.

И добавляет:

"Сейчас основная тема на планете — изменение когнитивной парадигмы. По китайской системе мы находимся в конце большого 1080-летнего цикла, который дал нам кибернетику, а она выводит на создание когнитивных полей как способа познания мира. Она позволила создать новые материалы, новые технологии коммуникации и т. д.".

Бронислав Виногродский уверяет, что в настоящее время мы пребываем в стадии перехода, а настоящие глобальные изменения произойдут только после 2044 года.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Издавший "странный звук" Путин озадачил экспертов
Будет ли новый карантин после "ковидных" выборов-2021
Чиновник из Севастополя по-народному оценил новую брусчатку
Эксперт: какие в России мигранты и почему они дерутся
Баня, ванна или душ: что полезнее?
Бородавки, прыщи, грибок и другие "подарки" в общественном бассейне
Глистов прогнать – не таблетку проглотить
Украине дали шесть часов на войну с РФ. Потом поражение
Робот Facebook пометил ролик с чернокожими как "видео с приматами"
Без операции: уменьшить объём талии и увеличить грудь можно в тренажёрном зале
Популярное
Общество
Собчак объяснила карьерный взлёт Путина

Ксения Собчак, которую называют крёстной дочерью Путина, рассказала, почему Владимир Владимирович добился таких головокружительных успехов в карьере.

Собчак объяснила карьерный взлёт Путина
Азиза поставила на место разоблачителей своего молодого супруга
Российский шоу-бизнес
Азиза поставила на место разоблачителей своего молодого супруга
Мир. Новости мира
Фронт сопротивления Афганистана отбил у талибов* город и несколько уездов
Флебология
Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?
Любовь Степушова Что может помешать планам Эрдогана стать главным в Афганистане Любовь Степушова Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов
Общество
В России начнут наказывать рублём за хранение солений
Здоровье и профилактика
Баня, ванна или душ: что полезнее?
Анастасия Волочкова устроила новое шоу со своим нижним бельём
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила новое шоу со своим нижним бельём
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников