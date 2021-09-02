Председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов считает, что камеры видеофиксации нарушений на российских дорогах дисциплинируют водителей.
Другое дело, что зачастую налететь на штрафы можно просто так.
Необходимо серьёзно разобраться не столько с безответными видеокамерами, сколько — как, где и с какой целью их устанавливают неизвестные личности.
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