Эксперт: не все видеокамеры на дорогах законны

Председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов считает, что камеры видеофиксации нарушений на российских дорогах дисциплинируют водителей.

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Другое дело, что зачастую налететь на штрафы можно просто так.

Необходимо серьёзно разобраться не столько с безответными видеокамерами, сколько — как, где и с какой целью их устанавливают неизвестные личности.

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