Когда-то немцы обогатили Поволжье. Какие мигранты нужны сегодня?

Как отметила главный редактор Издательского дома "Волга" Елена Алферова, переселившиеся на Поволжье во времена Екатерины Великой немцы несказанно обогатили сельхозинвентарь русского мужика.

Только мирные немцы могут жить на Волге

Сейчас Россия нуждается не только в рабочих руках, но ей также требуется вливание интеллектуальных сил.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru