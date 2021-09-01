Как отметила главный редактор Издательского дома "Волга" Елена Алферова, переселившиеся на Поволжье во времена Екатерины Великой немцы несказанно обогатили сельхозинвентарь русского мужика.
Сейчас Россия нуждается не только в рабочих руках, но ей также требуется вливание интеллектуальных сил.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отвергла заявления о необходимости массовой вакцинации против COVID-19, заявив, что пока рано подводить итоги, поскольку число смертей во всём мире увеличивается.