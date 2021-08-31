Предложение министра обороны Сергея Шойгу о строительстве в Сибири новых городов не только не актуально, но и не выполнимо.
Об этом сказал в программе "Точка зрения" социальный технолог Роман Алёхин.
"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности", — сказал министр обороны на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.
По мнению Романа Алёхина, в этом предложении воспроизводится советский опыт строительства новых городов, но российская действительность совсем другая. Нет Госплана, нет госсобственности на средства производства, нет роста населения, идеологической и научной базы.
Не проработана тема привлечения бизнеса, кадров, врачей, учителей, инженеров. Даже если им дадут жильё и повышенную зарплату, и они поедут в новые города, то оголятся те регионы, где они проживают сейчас, указал эксперт.
Роман Алёхин сомневается, что строить города будут на деньги Китая и с его кадрами, так как это станет поводом для протестов.
Идея сырая и тянет на пиар-акцию для выборов в Думу, но только вредит "Единой России", согласился эксперт.
Роман Алёхин озвучил действительно нужный вариант — дотянуть до идеала существующие города Сибири или по всей стране обновить систему ЖКХ.
"Вот это был бы памятник Шойгу и "Единой России" на все времена", - подчеркнул эксперт.
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