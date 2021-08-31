МиГ-31: всё об авианосителе гиперзвукового оружия

МиГ-31 — единственный авианоситель гиперзвукового оружия, грозной ракеты "Кинжал", которую ни остановить, ни перехватить нельзя.

МиГ-31 К - самолёт, не имеющий равных

Этот ударный универсальный истребитель-перехватчик поднимается даже до нижнего космоса.

А США прозвали его за скорость и бесшабашность манёвра "лисья гончая" (foxhound). После выхода из строя натовских "бойцовских котов" никто из звездно-полосатой крылатой братии не может сравниться с лучшим боевым высотником в мире.

О нём в видеоэфире Pravda.Ru рассказывает военный эксперт Александр Артамонов.

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