МиГ-31 — единственный авианоситель гиперзвукового оружия, грозной ракеты "Кинжал", которую ни остановить, ни перехватить нельзя.
Этот ударный универсальный истребитель-перехватчик поднимается даже до нижнего космоса.
А США прозвали его за скорость и бесшабашность манёвра "лисья гончая" (foxhound). После выхода из строя натовских "бойцовских котов" никто из звездно-полосатой крылатой братии не может сравниться с лучшим боевым высотником в мире.
О нём в видеоэфире Pravda.Ru рассказывает военный эксперт Александр Артамонов.
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