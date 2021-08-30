Психолог: как выбрать спутника жизни

Находитесь в сложных отношениях или вам часто встречаются не подходящие для семейной жизни люди? Мечтали, как в песне: чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, - а реальность не соответствует?

Как грамотно выбрать мужа?

Как грамотно выбрать спутника жизни, рассказывает практикующий психолог, кандидат психологических наук, действительный член Международной Академии психологических наук Александр Пузырёв.

Почему одни женщины не выходят замуж, а другие несколько раз?

Какие потребности заставляют выбирать неподходящего человека в пару?

В каком возрасте формируется образ мужа?

Как понять, чего именно ты хочешь?

На эти вопросы Маргариты Кичеровой ответил психолог.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru