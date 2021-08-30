Психолог: как выбрать спутника жизни

Находитесь в сложных отношениях или вам часто встречаются не подходящие для семейной жизни люди? Мечтали, как в песне: чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, - а реальность не соответствует?
Как грамотно выбрать спутника жизни, рассказывает практикующий психолог, кандидат психологических наук, действительный член Международной Академии психологических наук Александр Пузырёв.
На эти вопросы Маргариты Кичеровой ответил психолог.
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Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о способах возвращения Крыма Украине.