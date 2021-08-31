Николай Бурляев: нужен Общественный совет по культуре

Президент международного кинофорума "Золотой Витязь", председатель Славянского творческого союза, член Патриаршего совета по культуре, народный артист России Николай Бурляев отрицательно отозвался о чиновниках, руководящих культурой.

Николай Бурляев: на культуру надо выделять как на армию

По его мнению, расходы на культуру должны быть сопоставимы с расходами на оборону.

Он надеется, что партия "Справедливая Россия", которая первым пунктом своей программы поставила разработку и принятие закона "О культуре Российской Федерации" и поднятие уровня расходов консолидированного бюджета на культуру до 3% ВВП, поможет выправить столь бедственную ситуацию с российской культурой.

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