Леонид Крутаков о ситуации в Афганистане: "Готовится война"

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" — политолог, публицист, доцент финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.

Что будет дальше? Крутаков ошарашил ПРАВДОЙ про Афган [Итоги недели]

* Организация, признанная террористической и запрещённая в РФ.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.