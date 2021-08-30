Леонид Крутаков о ситуации в Афганистане: "Готовится война"

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" — политолог, публицист, доцент финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.
* Организация, признанная террористической и запрещённая в РФ.
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Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о способах возвращения Крыма Украине.