По словам диетолога Натальи Денисовой, цикорий обладает уникальными свойствами и вполне доступен.
Кроме того, напиток на его основе могут пить все члены семьи, включая детей, беременных и стариков.
Единственным исключением может стать аллергия на него, но она, к счастью, встречается крайне редко.
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda. Ru.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о способах возвращения Крыма Украине.