Диетолог: всё о пользе цикория

По словам диетолога Натальи Денисовой, цикорий обладает уникальными свойствами и вполне доступен.

Вместо чего лучше пить цикорий

Кроме того, напиток на его основе могут пить все члены семьи, включая детей, беременных и стариков.

Единственным исключением может стать аллергия на него, но она, к счастью, встречается крайне редко.

Сколько чашек цикория в день лучше всего выпивать?

Почему нужно воздержаться от сахара и меда?

Полезны ли цветки цикория, а не только его корень?

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