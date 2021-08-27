Профессор Преображенский существовал на самом деле

Журналист и писатель Михаил Логинов, который пишет под псевдонимом Майкл Логинов, написал про своего прадеда — известного русского и советского микробиолога и патофизиолога Михаила Тушнова.

Эликсир для избранных: дадим правильный ответ

Как и профессор Преображенский из "Собачьего сердца", Тушнов занимался оздоровлением и омоложением организма. Правда в отличие от булгаковского хирурга прадед Логинова использовал для этой цели инъекции гистолизатов.

Произведение "Эликсир для избранных", по словам собеседника Pravda.Ru, представляющее собой детектив и семейную сагу, рассказывает о той эпохе и таинственной смерти Тушнова, ставшего к 1935 году штатным консультантом Лечебно-санитарного управления Кремля и академиком ВАСХНИЛ.

Одним из самых известных его пациентов был председатель ОГПУ Вячеслав Менжинский. Бабушка Логинова, дочь профессора, знаменитая поэтесса Вероника Тушнова, врач по образованию, не стала героиней произведения.

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