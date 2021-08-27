Директор столичной школы про ЕГЭ и трудовое воспитание

Директор московской школы №117, заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина поделилась неоднозначным отношением учителей к ЕГЭ.
Особенно много вопросов возникает к самой процедуре проведения пресловутого экзамена, когда школьников заставляют его сдавать не в своей школе.
Много вопросов и к итогам ЕГЭ.
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Елена Борщёва несколько лет выступала в Comedy Woman, однако в 2012-м году юмористка оставила успешный проект. Есть мнение, что артистка ушла из шоу из-за конфликта с лидером проекта Натальей Еприкян.