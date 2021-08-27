Директор столичной школы про ЕГЭ и трудовое воспитание

Директор московской школы №117, заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина поделилась неоднозначным отношением учителей к ЕГЭ.

ЕГЭ вызывает двойственное отношение у учителей

Особенно много вопросов возникает к самой процедуре проведения пресловутого экзамена, когда школьников заставляют его сдавать не в своей школе.

Много вопросов и к итогам ЕГЭ.

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