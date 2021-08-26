Стоимость жилья будет расти из-за отсутствия рабочих

Стоимость жилья в России в 2020 году выросла на 18% и уже за семь месяцев этого года — примерно на 16 с небольшим, такие данные приводит Минстрой.
В целом стоимость жилья увеличилась приблизительно на четверть, сказал Pravda.Ru ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.
Правительство понимает суть проблемы и ищет пути её решения, но пока все меры оборачиваются паллиативом.
Как сказал собеседник Pravda.Ru, минстрой недосчитался около трёх миллионов рабочих строительных специальностей.
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президенты стран Балтии и Польши 24 августа по окончании мероприятий "Крымской платформы" устроили "междусобойчик" в Киеве.