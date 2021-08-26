Стоимость жилья будет расти из-за отсутствия рабочих

Стоимость жилья в России в 2020 году выросла на 18% и уже за семь месяцев этого года — примерно на 16 с небольшим, такие данные приводит Минстрой.

Минстрой схватился за голову: нет строителей

В целом стоимость жилья увеличилась приблизительно на четверть, сказал Pravda.Ru ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

Правительство понимает суть проблемы и ищет пути её решения, но пока все меры оборачиваются паллиативом.

Как сказал собеседник Pravda.Ru, минстрой недосчитался около трёх миллионов рабочих строительных специальностей.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru