Дарья Митина: правда о талибах* в Афганистане

Военный контингент США в Афганистане пробыл 20 лет. С 2001 года американские военные пытались принести в это исламское государство свою версию демократии.

ПРАВДА про Афганистан, которую вы еще не слышали

С выводом американских войск стало понятно, что демократию в Афганистане так и не удалось построить, а страну быстро захватывает "Талибан"*, который и правил Афганистаном до 2001 года.

Что теперь станет со страной?

Какие последствия для России и мира?

Что прямо сейчас происходит в захваченной талибами* стране?

Об этом главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказала секретарь ОКП, внучка бывшего премьер-министра Афганистана (1963-1965) Мохаммеда Юсуфзая Дарья Митина.

* Организация, признанная террористической и запрещённая в РФ.

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