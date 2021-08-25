Дарья Митина: правда о талибах* в Афганистане

Военный контингент США в Афганистане пробыл 20 лет. С 2001 года американские военные пытались принести в это исламское государство свою версию демократии.
С выводом американских войск стало понятно, что демократию в Афганистане так и не удалось построить, а страну быстро захватывает "Талибан"*, который и правил Афганистаном до 2001 года.
Об этом главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказала секретарь ОКП, внучка бывшего премьер-министра Афганистана (1963-1965) Мохаммеда Юсуфзая Дарья Митина.
* Организация, признанная террористической и запрещённая в РФ.
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