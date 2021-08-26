Ангела Меркель поставила под угрозу существование "нормандского формата", заявив, что Россия является стороной конфликта между Киевом и Донбассом.
Об этом сказал в программе «Точка зрения» ведущий научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
"Россия является участницей этого конфликта, и поэтому Украина делает правильно, когда отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов", - сказала канцлер в Киеве.
По словам эксперта, Берлин может пересмотреть свою позицию в «нормандском формате» в пользу требований Украины и отказаться от ранее заявленного выполнения «формулы Штайнмайера».
Это грозит блокировкой переговоров и серьёзным ухудшением отношений между Москвой и Берлином. Расхлёбывать эту ситуацию придётся уже преемнику Меркель, отметил Александр Камкин.
В эфире также обсуждались вопросы:
Смотрите программу «Точка зрения» с Александром Камкиным в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. YouTube, Facebook на странице Pravda.Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.
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