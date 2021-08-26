Эксперт: Берлин закрывает «нормандский формат»

Ангела Меркель поставила под угрозу существование "нормандского формата", заявив, что Россия является стороной конфликта между Киевом и Донбассом.

Берлин закрывает «нормандский формат»

Об этом сказал в программе «Точка зрения» ведущий научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.



"Россия является участницей этого конфликта, и поэтому Украина делает правильно, когда отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов", - сказала канцлер в Киеве.

По словам эксперта, Берлин может пересмотреть свою позицию в «нормандском формате» в пользу требований Украины и отказаться от ранее заявленного выполнения «формулы Штайнмайера».

Это грозит блокировкой переговоров и серьёзным ухудшением отношений между Москвой и Берлином. Расхлёбывать эту ситуацию придётся уже преемнику Меркель, отметил Александр Камкин.

В эфире также обсуждались вопросы:

почему Меркель вновь и вновь поднимает тему освобождения Алексея Навального;

чем занимаются в России немецкие НКО, в частности, в рамках "Петербургского диалога», и правильно ли их запрещать;

с каким результатом закончатся выборы в Бундестаг, и кто будет преемником Ангелы Меркель;

не завертит ли он вентиль многострадального «Северного потока-2»?

Смотрите программу «Точка зрения» с Александром Камкиным в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. YouTube, Facebook на странице Pravda.Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.