Конец августа порадует летней погодой

Россиян в ближайшие дни — вплоть до Дня знаний — ожидает хорошая летняя погода, рассказал Pravda.Ru заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

Ждем золотую осень, а какая придет?

Устойчивый характер погоды, за небольшим исключением, почти на всей территории нашей громадной страны.

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