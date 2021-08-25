Эксперт: пенсионная система РФ прозрачна

Как считает доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук Константин Добромыслов, нынешняя пенсионная система, хотя и несовершенная, всё же в состоянии не допустить нищего существования пожилых людей.
Собеседник Pravda.Ru был всегда против введения накопительной системы пенсий и высказал свои аргументы.
Кроме того, он полагает, что пенсионная система РФ более прозрачна, чем во многих других государствах.
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