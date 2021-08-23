Эксперт о самом массовом танке современности

Военный эксперт Александр Артамонов в авторской передаче "Контрольный выстрел" рассказывает о танке Т-90.

Танк Т-90 - самая эффективная боевая бронированная машина в мире

Это, на самом деле, самый массовый танк современности, если, конечно, не считать Т-72.

Но чем конкретно славно детище гениального конструктора Владимира Поткина?

И почему "Уралвагонмаш" продолжает получать заказы на машину, разработанную около 40 лет назад?

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