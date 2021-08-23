Инна Святенко: феминизм в России никогда не приживётся

В гостях у Pravda. Ru — Инна Святенко, председатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, депутат Московской городской Думы, Член попечительского совета Международной бизнес-площадки "Женщина третьего тысячелетия".

Инна Святенко: «Феминизма в России нет и не будет»

Сенатор считает, что в России нет, не было и не будет феминизма как такового. Почему? Смотрите программу Pravda.Ru.

Видеоэфир провели главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и президент РОО "Интернациональный союз женщин" Альфия Амирова.

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