В лечении "ковида" нет абсолютно бесполезных препаратов

Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов уверен, что при лечении COVID-19 нет абсолютно бесполезных препаратов.

Чем бесполезно лечить коронавирус

Списки якобы не показавших свою эффективность медикаментов — это блеф, поскольку то, что совершенно не помогло одним людям, вполне может помочь другим.

Во всём нужен индивидуальный подход. Помочь может даже "пустышка", подтверждающая эффект плацебо.

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