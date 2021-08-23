В лечении "ковида" нет абсолютно бесполезных препаратов

Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов уверен, что при лечении COVID-19 нет абсолютно бесполезных препаратов.
Списки якобы не показавших свою эффективность медикаментов — это блеф, поскольку то, что совершенно не помогло одним людям, вполне может помочь другим.
Во всём нужен индивидуальный подход. Помочь может даже "пустышка", подтверждающая эффект плацебо.
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