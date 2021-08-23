Герман Клименко: электронное голосование абсолютно безопасно

Директор и владелец компании LiveInternet, бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета, медиаэксперт Герман Клименко полагает, что электронное голосование на сентябрьских выборах в Госдуму 2021 года вполне безопасно во всех отношениях.
Вопрос, голосовать через интернет или на избирательном участке, — это вопрос доверия, считает Герман Клименко.
Медиаэксперт уже в четвертый раз собирается принять участие в голосовании электронным способом. По его словам, система всё время совершенствуется, хотя ещё есть определённые сложности, в частности для пожилых людей без опыта интернет-пользователя.
Что касается вмешательства в выборы — это представляется Герману Клименко нереальным сценарием.
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