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Герман Клименко: электронное голосование абсолютно безопасно

Правда ТВ » Точка зрения

Директор и владелец компании LiveInternet, бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета, медиаэксперт Герман Клименко полагает, что электронное голосование на сентябрьских выборах в Госдуму 2021 года вполне безопасно во всех отношениях.

Герман Клименко о безопасности электронного голосования на выборах в Госдуму

Вопрос, голосовать через интернет или на избирательном участке, — это вопрос доверия, считает Герман Клименко.

Медиаэксперт уже в четвертый раз собирается принять участие в голосовании электронным способом. По его словам, система всё время совершенствуется, хотя ещё есть определённые сложности, в частности для пожилых людей без опыта интернет-пользователя.

Что касается вмешательства в выборы — это представляется Герману Клименко нереальным сценарием.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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