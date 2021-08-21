Алексей Мухин: "Президент США стал пешкой в руках олигархии"

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" — политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Вот почему США сбежали из Афганистана / Правда, о которой молчат СМИ

Афганистан. Бегство США, силы сопротивления и признание "Талибана"* Россией. Какую выгоду Россия может извлечь из Афганистана?

США лишат Россию статуса рыночной экономики

Инфляция в США объявлена угрозой для их гегемонии

"Президент США стал пешкой в руках олигархии"

Путин затеял новую борьбу с коррупцией. На этот раз сработает?

Прогноз на выборы в сентябре

Эти и другие темы были в поле зрения собеседников.

* "Талибан" официально признан террористической организацией, деятельность которой в России запрещена.

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