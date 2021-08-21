Алексей Мухин: "Президент США стал пешкой в руках олигархии"

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" — политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Эти и другие темы были в поле зрения собеседников.
* "Талибан" официально признан террористической организацией, деятельность которой в России запрещена.
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По оценкам финансовых аналитиков, доход, получаемый ежегодно группировкой "Талибан"*, может составлять $300 млн — $1,6 млрд.