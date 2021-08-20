Глеб Матвейчук: шоу-бизнес превращает людей в оркестры

В авторской программе Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru" — актёр, композитор, певец, участник телевизионных шоу "Три аккорда", "Две звезды", "Точь-в-точь" Глеб Матвейчук.
В семь лет он попал в театральную студию Минского театра. Вскоре мальчик стал единственным исполнителем главных партий в детских музыкальных спектаклях "Питер Пен" и "Кот в сапогах". На первые гонорары юный исполнитель приобрёл велосипед.
Он написал музыку более чем к 30 фильмам, но однозначно выбирает театр.
На эти вопросы Глеб Матвейчук ответил в видеоэфире.
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