Глеб Матвейчук: шоу-бизнес превращает людей в оркестры

В авторской программе Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru" — актёр, композитор, певец, участник телевизионных шоу "Три аккорда", "Две звезды", "Точь-в-точь" Глеб Матвейчук.

Глеб Матвейчук: «Я за национальные русские проекты!»

В семь лет он попал в театральную студию Минского театра. Вскоре мальчик стал единственным исполнителем главных партий в детских музыкальных спектаклях "Питер Пен" и "Кот в сапогах". На первые гонорары юный исполнитель приобрёл велосипед.

Он написал музыку более чем к 30 фильмам, но однозначно выбирает театр.

Какую роль в его жизни сыграла рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда"?

Кому он посвятил мюзикл "Лабиринты сна"?

Что, помимо работы, связывает его с актёром Александром Валуевым?

Сколько дуэтов у него с певицей Ларисой Долиной?

Что дало ему участие в телевизионных шоу?

На эти вопросы Глеб Матвейчук ответил в видеоэфире.

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