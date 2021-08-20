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Глеб Матвейчук: шоу-бизнес превращает людей в оркестры

Правда ТВ

В авторской программе Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru" — актёр, композитор, певец, участник телевизионных шоу "Три аккорда", "Две звезды", "Точь-в-точь" Глеб Матвейчук.

Глеб Матвейчук: «Я за национальные русские проекты!»

В семь лет он попал в театральную студию Минского театра. Вскоре мальчик стал единственным исполнителем главных партий в детских музыкальных спектаклях "Питер Пен" и "Кот в сапогах". На первые гонорары юный исполнитель приобрёл велосипед.

Он написал музыку более чем к 30 фильмам, но однозначно выбирает театр.

  • Какую роль в его жизни сыграла рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда"?
  • Кому он посвятил мюзикл "Лабиринты сна"?
  • Что, помимо работы, связывает его с актёром Александром Валуевым?
  • Сколько дуэтов у него с певицей Ларисой Долиной?
  • Что дало ему участие в телевизионных шоу?

На эти вопросы Глеб Матвейчук ответил в видеоэфире.

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Автор: Сергей Каргашин, Редактор: Елена Тимошкина
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