Сможет ли Афганистан сокрушить мировой порядок

Собственный корреспондент газеты "Правды" в Афганистане в 1984–1989 годах Вадим Окулов поделился своими наблюдениями о том, что оставил в Афганистане СССР и какое наследие принадлежит США.

Афганистан вчера, сегодня, завтра

Стоит ли опасаться проникновения на нашу территорию групп террористов и наркоторговцев?

С какой целью мировые и российские СМИ заостряют своё внимание на афганской проблеме?

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