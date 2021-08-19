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Сможет ли Афганистан сокрушить мировой порядок

Правда ТВ » Точка зрения

Собственный корреспондент газеты "Правды" в Афганистане в 1984–1989 годах Вадим Окулов поделился своими наблюдениями о том, что оставил в Афганистане СССР и какое наследие принадлежит США.

Афганистан вчера, сегодня, завтра
  • Стоит ли опасаться проникновения на нашу территорию групп террористов и наркоторговцев?
  • С какой целью мировые и российские СМИ заостряют своё внимание на афганской проблеме?

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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