Сможет ли Афганистан сокрушить мировой порядок

Собственный корреспондент газеты "Правды" в Афганистане в 1984–1989 годах Вадим Окулов поделился своими наблюдениями о том, что оставил в Афганистане СССР и какое наследие принадлежит США.
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