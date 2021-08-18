Пожары в Греции: как происходило на самом деле

Издатель и главный редактор Международной газеты, издающейся в Греции на русском языке, "Мир и Омониа" Инга Абгарова опровергла "страшилки", которые периодически попадают в СМИ.
Лесные пожары в Греции происходят ежегодно. В этом году они оказались обширнее, чем прежде, но сильнее всего пострадал остров Эвия.
Увеличение турпотока пока не сказалось на вспышке коронавирусной инфекции. А демонстрации протеста против нелегальных мигрантов не сотрясают греческое общество.
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Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.