Пожары в Греции: как происходило на самом деле

Издатель и главный редактор Международной газеты, издающейся в Греции на русском языке, "Мир и Омониа" Инга Абгарова опровергла "страшилки", которые периодически попадают в СМИ.

Греция в огне - политика и стихия

Лесные пожары в Греции происходят ежегодно. В этом году они оказались обширнее, чем прежде, но сильнее всего пострадал остров Эвия.

Увеличение турпотока пока не сказалось на вспышке коронавирусной инфекции. А демонстрации протеста против нелегальных мигрантов не сотрясают греческое общество.

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