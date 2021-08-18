Эксперт: талибы не боятся Америку, управляемую Байденом

Поражение США в Афганистане — это следствие внутреннего упадка страны, которая выбирает президентом немощного старика в деменции.

Невозможно бояться Америку, управляемую Байденом?

Об этом в программе «Точка зрения» сказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

По словам эксперта, идеологический аспект сотрудничества Америки с другими странами сегодня отсутствует. Американским союзникам нужны только деньги, чтобы поддерживать империю, а денег у США, действительно, нет. А если они появляются и направляются, то разворовываются «компрадорской буржуазией» союзников.

Развал идёт внутри США, и это находит отражение во внешней политике, уверен Владимир Васильев. Джо Байдена около половины населения США не считает легитимным президентом, города тонут в насилии, расовых, миграционных проблемах, отметил он.

Американская стратегия глобализма проигрывает советской, подчеркнул эксперт. США не строят промышленные предприятия, агрокомплексы, их политика сводится к выкачиванию ресурсов из завоёванных стран.

Талибы* просто не боятся мирового гегемона, который ведётся Байденом, как можно боятся немощного старика в деменции, сказал Владимир Васильев.

Смотрите подробно программу «Точка зрения» с Владимиром Васильевым в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook на странице Pravda.Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.

* Организация, запрещённая в РФ