Поражение США в Афганистане — это следствие внутреннего упадка страны, которая выбирает президентом немощного старика в деменции.
Об этом в программе «Точка зрения» сказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
По словам эксперта, идеологический аспект сотрудничества Америки с другими странами сегодня отсутствует. Американским союзникам нужны только деньги, чтобы поддерживать империю, а денег у США, действительно, нет. А если они появляются и направляются, то разворовываются «компрадорской буржуазией» союзников.
Развал идёт внутри США, и это находит отражение во внешней политике, уверен Владимир Васильев. Джо Байдена около половины населения США не считает легитимным президентом, города тонут в насилии, расовых, миграционных проблемах, отметил он.
Американская стратегия глобализма проигрывает советской, подчеркнул эксперт. США не строят промышленные предприятия, агрокомплексы, их политика сводится к выкачиванию ресурсов из завоёванных стран.
Талибы* просто не боятся мирового гегемона, который ведётся Байденом, как можно боятся немощного старика в деменции, сказал Владимир Васильев.
Смотрите подробно программу «Точка зрения» с Владимиром Васильевым в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook на странице Pravda.Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.
* Организация, запрещённая в РФ
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